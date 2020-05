Minacciava l' ex con sms e foto di corone funebri: condannato 28enne di Pagani

Un ragazzo marocchino di 28 anni, residente a Pagani, è stato condannato a due anni di reclusione perché accusato di lesioni e stalking.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I fatti

Secondo quanto ricostruito dalla Procura di Nocera Inferiore, infatti, lo straniero avrebbe inviato quotidianamente decine e decine di messaggi alla sua ex fidanzata e alla famiglia, alcuni dei quali dal tenore intimidatorio. Non solo. Ma la vittima avrebbe ricevuto anche fotografie di coltelli e corone funebri. E in un’occasione, come accertato dai carabinieri, è stata aggredita dall’ex compagno che cercò di strangolarla per strada. Di qui la denuncia e l’avvio dell’iter giudiziario conclusosi con il patteggiamento a 2 anni di carcere.