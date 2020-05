Sequestrata e picchiata in casa a Pagani: 33enne nocerino a rischio processo

La Procura di Nocera Inferiore ha chiesto il rinvio a giudizio per un ragazzo di 33 anni accusato di maltrattamenti, lesioni, stalking e violenza privata nei confronti di una giovane di 25 anni.

La storia

Secondo la denuncia sporta dalla presunta vittima, l’uomo l'avrebbe prima convinta a convivere e poi l'avrebbe sequestrata costringendola anche a spacciare droga. Non solo. Più volte sarebbe stata picchiata con calci, pugni, padellate ed obbligata a non poter uscire più di casa. Un vero e proprio incubo per la studentessa, terminato solo nei mesi scorsi grazie all’intervento dei carabinieri, i quali furono allertati dalla madre con la quale era riuscita a mettersi in contatto utilizzando il cellulare che il ragazzo si era dimenticato in casa. Ora quest’ultimo rischia il processo. L’udienza davanti al Gip si terrà il prossimo 13 maggio.