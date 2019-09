Pagani, tagliando falso per l'assicurazione, vittima un medico: in due vanno a processo

Due cinquantenni finiscono a processo per falso. I I due, in concorso tra loro e per ricavarne un ingiusto profitto, attraverso una società, avrebbero svolto il ruolo di intermediari, stipulando un contratto di assicurazione falso. Nel caso specifico, avrebbero ricevuto dei soldi per l'attivazione di una polizza. L'inchiesta della procura individuò il tagliandino previsto da esibire sull’auto, scoperto grazie ad un controllo dei carabinieri nei riguardi di un medico professionista, ignaro di quanto era stato consumato ai suoi danni. L'uomo, dopo poco, aveva denunciato la cosa ai caraibnieri, relazionando in dettaglio del suo contratto e della polizza-truffa. Uno dei due imputati era già incappato in passato in problemi giudiziari, ora associato ad un complice col processo fissato e l’accusa formulata dalla procura. Il pm titolare del fascicolo, Angelo Rubano, ha disposto per i due paganesi il giudizio con decreto di citazione diretta: entrambi i soggetti svolgevano regolare incarico di subagenti professionisti e procacciatori di clienti.