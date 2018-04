Arriva il taxi sociale a Pagani

Taxi sociale a Pagani, con i costi rimborsati dal Comune. La giunta del Salvatore Bottone ha concesso ad Agro Solidale la gestione del servizio in convenzione per un anno. L'azienda consortile si occupa dei servizi sociali nell’ambito territoriale S 01-3 del vecchio Piano di Zona. Agro Solidale utilizzerà il veicolo esclusivamente per finalità sociali. La convenzione prevede l'utilizzio del servizio per le persone con difficoltà motorie o disabili ultra 65enni. Le altre spese (bollo, assicurazione e manutenzione) sono a carico della società «Mobility life», proprietaria del mezzo. L’azienda realizzerà il servizio con la collaborazione delle associazioni di volontariato.