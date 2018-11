Pagani, accoltellamento in piazza Sant'Alfonso: ora l'accusa è tentato omicidio

Sono formalmente accusati di tentato omicidio le due persone che, in concorso, avrebbero accoltellato un loro coetaneo, a Pagani, domenica notte. L'aggressione aveva avuto origine dal mancato pagamento di un tatuaggio.

L'indagine

L'accusa formulata dalla procura è cambiata, rispetto a quella di lesioni iniziali. Ma l'attività investigativa non è ancora terminata, con i carabinieri di Pagani che stanno ricostruendo quanto avvenuto nel week end. La vittima, ricoverata al Cardarelli di Napoli, è in condizioni gravi ma fuori pericolo di vita. Il taglierino con il quale è stato colpito ha solo intaccato una parte vicina all'arteria femorale. Prima dell'accoltellamento - stando alle verifiche dei carabinieri - era stata consumata una precedente aggressione, poi un diverbio successivo, al quale era poi seguito l'accoltellamento. Oltre ai tre protagonisti dell'episodio, la vittima e i due aggressori, i carabinieri lavorano sul coinvolgimento di altri soggetti, protagonisti dell'aggressione di giorni fa e all'identificazione di testimoni oculari. Dietro quel gesto, un tatuaggio non pagato al titolare di un'attività, con storie legate a chiarimenti, richieste di aiuto e scazzottate in pubblico a rendere il quadro maggiormente drammatico. L'episodio ora oggetto d'indagine si era consumato in piazza Sant'Alfonso.