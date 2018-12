Pagani, tentato omicidio all'affiliato del clan rivale: assolto Petrosino D'Auria

Non c’era Antonio Petrosino D’Auria nel gruppo di fuoco che avrebbe tentato di uccidere N.F. , affiliato all’ex clan Contaldo. Il tribunale di Salerno ha assolto ieri dall’accusa di tentato omicidio il 38enne paganese.

L'indagine

La sentenza è giunta ieri al termine del rito abbreviato. D'Auria era difeso dal legale Silvana D’Ambrosi. Ad accusarlo era stato proprio Sandro Contaldo, ex boss e poi collaboratore di giustizia. I fatti risalgono all’11 maggio 2000, in via De Rosa, quando N.F. fu colpito alla spalla da un proiettile esploso da una pistola calibro 9. Riuscì a salvarsi. Per quei fatti, furono già condannati due fratelli. Sullo sfondo c’era la guerra tra il gruppo della Lamia, rappresentato dall’allora Gioacchino Petrosino D’Auria, padre di Antonio, e quello di Contaldo, conosciuto come il clan Contaldo-Annunziata per la gestione del territorio e delle sale giochi. Secondo i verbali dell’ex «boss delle palazzine», quel giorno era presente anche Antonio Petrosino D’Auria, da anni rinchiuso al 41 bis a Novara. Per il gup Ubaldo Perrotta, in attesa di leggere le motivazioni, non era così.