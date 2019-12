Litigano nel traffico, padre e figlio aggrediti con un tirapugni a Pagani

Litigio per motivi di traffico, con tanto di aggressione. Ora un uomo di 46 anni rischia il rinvio a giudizio, così come chiesto dalla procura, con l'accusa di lesioni aggravate a carico di due persone, finite nel mirino dell'uomo a causa del diverbio in strada.

L'episodio

Secondo le indagini, l'uomo utilizzò una noccoliera, indossato alla mano per ferire con più forza i "rivali" in questo caso. Si trattava di due persone, padre e figlio, entrambi di Pagani, colpiti rispettivamente al capo e al volto dall'uomo. Le vittime furono soccorse e trasferite in ospedale, a Nocera Inferiore, per via di quelle lesioni refertate in sette e dieci giorni dai medici dell'Umberto I. L'organo inquirente contesta all'imputato l'aggravante di aver agito per futili motivi, alla base della sfuriata. I fatti contestati risalgono al 25 ottobre del 2017. L'uomo uscì dall'auto per aggredire le persone presenti in un altro veicolo, in ragione di un rimprovero che avrebbe avuto dagli stessi durante una manovra. Il 46enne di Pagani rischia ora il giudizio, con l'ultimo vaglio del gip, in udienza preliminare, a seguito della denuncia presentata da padre e figlio.