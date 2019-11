Amici di famiglia e finti nipoti per truffare anziani, diverse segnalazioni a Pagani

Si spacciano per parenti, amici dei loro figli o addirittura per i propri nipoti, al fine di convincere le persone anziane a consegnare dei soldi. Dai finti incidenti o ai pacchi da consegnare, questi gli escamotage maggiormente utilizzati. Sono diverse le segnalazioni giunte ai carabinieri della tenenza di Pagani, nelle scorse settimane, su alcune persone truffate al telefono e di persona da soggetti che si sarebbero fatti consegnare soldi con l'inganno.

Gli episodi

L'allarme corre anche sui social, oltre che attraverso le denunce sporte ai militari. Come il caso di un uomo che ha consegnato 200 euro a due persone che avevano citofonato al suo indirizzo, con in mano un pacco da consegnare "per conto di vostra figlia". All'interno però, l'uomo non ha trovato nulla, solo cartacce, capendo di essere stato ingannato. Un'altra donna sarebbe stata raggiunta al telefono più volte, parlando con persone che si erano spacciate per suoi nipoti, che le avrebbero chiesto dei soldi per un'emergenza. E di lasciare il tutto in una busta bianca, che a breve degli amici sarebbero venuti a ritirare. L'escamotage spesso porta la telefonata a durare diversi minuti, in modo che la vittima non possa chiamare altri suoi conoscenti o familiari per trovare riscontro a quanto gli viene chiesto. Dopo poco, presso le abitazioni si presentano i truffatori o dei loro complici, per ritirare quanto chiesto in precedenza. I casi sarebbero diversi, ora all'attenzione dei carabinieri di Pagani e di altri comuni dell'Agro nocerino sarnese. Gli episodi hanno fatto rapidamente il passaparola tra i cittadini, attraverso social e messaggi, per mettere in guardia soprattutto le persone che vivono da sole.