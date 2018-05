Vandali all'istituto "Pittoni" di Pagani, ingenti i danni: si indaga

Vandali in azione, nella notte tra mercoledì e giovedì, all’interno dell’istituto alberghiero “Marco Pittoni” di Pagani.

Il fatto

Ignoti hanno messo a soqquadro le aule e i laboratori della struttura scolastica situata in via De Gasperi. Nel mirino anche la stanza della dirigente scolastica. Ma non hanno rubato nulla. Forse cercavano qualcosa che non hanno trovato. Ad accorgersi dell’accaduto sono stati i dipendenti che hanno immediatamente allertato i carabinieri. Le indagini per risalire all’identità dei balordi sono in corso.