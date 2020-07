Indignazione a Pagani, vandalizzata la pianta dedicata a Floriano Pepe

Vandali in azione a Pagani dov’è stata danneggiata la pianta di mimosa esposta dall’associazione dedicata a Floriano Pepe in occasione della Festa della Donna. Finanche la targa dedicata allo storico maestro pittore è stata rimossa e gettata a terra.

Le reazioni

Le fotografie sono state pubblicate nel gruppo Facebook “Sei di Pagani se” suscitando l’amarezza di tanti paganesi. L'indignazione della figlia Maria Luisa Pepe: "Nonostante il notevole grado di inciviltà che ancora una volta ferisce la nostra cara Pagani, noi non ci fermiamo e nella consapevolezza che non si va da nessuna parte senza la memoria, continueremo insieme a dare il nostro contributo significativo allo sviluppo culturale del nostro territorio con l'aiuto di chi crede come noi nell'arte e nel bello sottolineando il rispetto per la donna cui era dedicata la mimosa che è stata portata via".

