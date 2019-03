Rubò prima dalle suore e poi nella Basilica: 21enne di Pagani a processo

Dovrà subire un processo il 21 enne di Pagani, mandato a giudizio con rito immediato dalla Procura di Nocera Inferiore, accusato di aver violato gli arresti domiciliari per andare a rubare in due chiese.

I furti

Il giovane, nel mese di gennaio, violò la misura cautelare a cui era sottoposto per compiere due furti. Il primo all’interno del “Cenacolo di Tommaso Maria Fusco” delle suore, dove rubò quasi 300 euro in contanti, un telefonino e un pc; poi entrò dentro alla Basilica di Sant’Alfonso per portare via circa 600 euro dall’interno di un cassetto. Sui due episodi avviarono subito le indagini i carabinieri della locale Stazione, che lo riuscirono ad identificare prima che rientrasse in casa.