Marito stalker a Pagani, lasciato dalla moglie comincia a picchiarla e pedinarla

Maltrattava e perseguitava la moglie, finisce a processo un 43enne di Pagani. «Devi fare la peggior morte», le avrebbe augurato il marito, che poi - secondo un'indagine della procura di Nocera Inferiore - prendeva a colpire con pugni e calci la donna. Un clima di violenza e tensione, nel quale spesso l'imputato traeva il suo sfogo anche distruggendo suppellettili e altri oggetti presenti in casa.

Le accuse

I fatti commessi si dividono in un periodo tra il 2015 e il giugno 2016, fase in cui furono denunciati i maltrattamenti e le intimidazioni, seguiti da un ulteriore periodo individuato dal mese di giugno, fino al momento in cui arrivò la denuncia. La donna, infatti, decise di rompere la sua relazione e denunciare l'ex marito alle forze dell'ordine. Tale decisione spinse l'uomo a perseguitare l'ex coniuge, pedinandola ad esempio per strada o sui luoghi di lavoro della donna, con appostamenti continui. La sua intenzione era di «esercitare un controllo costante sulla donna, minacciandola e molestandola fino a procurarle timore per la propria stessa vita». Ora lo attende il processo.