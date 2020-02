Maltrattamenti sulla moglie e violenza sulla figlia minore, indagato uomo di Pagani

Un uomo di Pagani, di 50 anni, è indagato per maltrattamenti verso la moglie e per violenza sessuale, sulla figlia minorenne. A sporgere denuncia è stata la moglie, un mese e mezzo fa, con il gip che in una fase successiva ha disposto per l'indagato un divieto di avvicinamento alla famiglia

L'indagine e l'interrogatorio

Davanti al giudice, interrogato giorni fa, l'uomo ha però disconosciuto ogni accusa mossa nei suoi riguardi. Dall'uso della violenza contro la moglie, ai palpeggiamenti presunti commessi nei riguardi della figlia, di 16 anni, tra il 2018 e il 2019. L'indagine è ancora in corso e dovrà chiarire molti punti, forniti anche dallo stesso 50enne, che ha raccontato una realtà differente al giudice, durante l'interrogatorio di garanzia. Non è escluso che l'organo inquirente possa chiedere di sentire la minore, in modalità protetta, al fine di raccogliere nuovi ed ulteriori elementi a supporto della sua tesi. La coppia era in fase di separazione.