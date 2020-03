Pagani, abusi del padre sulla figlia: la minore conferma le accuse

Abusi sessuali sulla figlia, la vittima racconta e conferma le presunte violenze subite dal proprio padre. La minore lo ha fatto in un incidente probatorio, celebrato giorni fa, dinanzi al gip e assistita, in modalità protetta da uno psicologo. Ad essere indagato è un uomo di Pagani, di 50 anni, per maltrattamenti verso la moglie e per violenza sessuale, sulla figlia minorenne. A sporgere denuncia fu proprio la moglie, un mese e mezzo fa, con il gip che in una fase successiva ha disposto per l'indagato un divieto di avvicinamento alla famiglia. Nello specifico, la ragazza, di 17 anni, ha parlato di "palpeggiamenti", non di violenza sessuale consumata.

L'indagine

Davanti al giudice, quando fu interrogato, l'uomo aveva disconosciuto ogni accusa mossa nei suoi riguardi. Dall'uso della violenza contro la moglie, ai palpeggiamenti presunti commessi nei riguardi della figlia, di 16 anni, che la minore - nel suo racconto - colloca ad almeno tre anni fa. La procura attende ora la consulenza del perito sull'attendibilità della minore, prima di chiudere l'indagine. Dalle sue valutazioni, l'organo inquirente deciderà il da farsi. Due le possibilità, chiedere il rinvio a giudizio o archiviare il procedimento.