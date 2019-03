Sequestrata e violentata nei pressi di una scuola di Pagani, fissato processo d'Appello

Sequestrata e violentata in auto: ricorrono in Appello i due giovani paganesi, condannati in primo grado a 4 anni e 8 mesi di carcere ciascuno. I due, rispettivamente di 23 e 22 anni, saranno nuovamente giudicati in secondo grado il prosismo 9 aprile, in Corte d'Appello.

L'indagine

I fatti risalgono nella notte compresa tra il 13 e il 14 febbraio 2016 quando la vittima, di 16 anni, fu prelevata con forza per strada, trascinata in auto e portata all'esterno di una scuola. Inutile i tentativi di resistenza della ragazza, che riuscì anche a scappare dall'auto, seppur per brevi minuti. Quando fu riportata all’interno, fu ccostretta a consumare un rapporto sessuale con entrambi. La violenza durò all’incirca un’ora. Fu poi riaccompagnata nei pressi di casa, ma con la minaccia di non raccontare nulla. Fu la madre, dopo averla portata in ospedale, a sporgere denuncia ai carabinieri. I giudici, nel prendere la decisione in primo grado, valutarono anche ben tre perizie che avevano fornito elementi e dettagli specifici di quella sera di febbraio.