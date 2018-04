Pagani, violentava la moglie poi la picchiava per i soldi: a processo 29enne

Risponde di più casi di violenza sessuale, estorsione e lesioni nei confronti della moglie. Lui, 29enne di Pagani già allontanato con un divieto di dimora, finisce a processo dopo la richiesta di immediato della Procura di Nocera Inferiore. La denuncia della donna, vittima della vicenda, risale al marzo scorso. Ai carabinieri raccontò non solo di essere stata picchiata più volte dal compagno affinchè gli desse soldi per l’acquisto di stupefacenti, ma anche di aver subito abusi sessuali. Con un matrimonio a pezzi e la coppia divisa anche quando dormiva, l'uomo avrebbe sfruttato la vittima per consumare atti sessuali senza il consenso della donna.

Il giovane attendeva il momento in cui la donna, dopo la doccia, andava a letto, e cominciava ad avanzare pretese: «Voglio solo parlare», le diceva, poi però più di una volta con la forza la costrinse a subire quei rapporti sessuali non graditi. Inutile era ogni tipo di resistenza, nonostante lei tentasse anche di divincolarsi urlando «Mi fai schifo», ma l’uomo sfruttava la maggiore forza fisica per tenerle bloccate mani e gambe, dopo averle strappato pigiama e biancheria. «Altre volte mi aveva picchiata, e per questo io cedevo - raccontò ai carabinieri la donna - temevo le botte». In un’occasione, dopo essere stata nuovamente violentata, fu chiusa in stanza a chiave. Le accuse per l'uomo sono di estorsione, possesso di droga e violenza sessuale, insieme a quelle di maltrattamenti e di lesioni. Quest'ultime, refertate in ospedale con tre giorni di prognosi per la ragazza.