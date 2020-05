Progetto concluso al Palatulimieri: la visita di sindaco e assessore e l'attenzione internazionale per l'iniziativa

Ha incontrato gli operatori e i senza fissa dimora che dal 18 marzo sono stati accolti presso il Palatulimieri, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, insieme all'assessore alle Politiche Sociali Nino Savastano, alla consigliera comunale Paola de Roberto, al presidente della Commissione Politiche sociali e al direttore del Settore Politiche Sociali Antonino Di Domenico. Il progetto di accoglienza - che ha coinvolto 25 persone - si conclude oggi ma prosegue, per chi lo vorrà, con percorsi di reinserimento sociale. Molti degli ospiti ancora in sede sono stati accolti nei locali dell'associazione don Tonino Bello, a piazza San Francesco e presso la Caritas dei Barbuti. Nessuno, dunque, è stato lasciato solo. L'iniziativa del Settore Politiche Sociali del Comune di Salerno, tra l'altro, nei giorni scorsi, ha attirato anche l'interesse del Wall Street Journal che ha acquisito informazioni sull'accoglienza virtuosa riservata ai senzatetto da parte del Comune di Salerno.

"Il lavoro svolto dalle associazioni di volontariato, con il coordinamento e il supporto costante dell'assessore Savastano è stato encomiabile. Gli operatori hanno seguito queste persone con garbo, professionalità e grande umanità. Un sentito apprezzamento anche per gli ospiti della struttura che in questi mesi hanno rispettato, diligentemente, tutte le norme imposte da questa emergenza Covid19, come l'utilizzo della mascherina e il divieto di assembramenti.

Adesso il progetto si è concluso ma si apre, per queste persone, una nuova fase che mi auguro sia di rinascita. Noi, come amministrazione comunale, rimaniamo al loro fianco".