Roma, militare salernitano si suicida a Palazzo Grazioli

Tragedia, ieri pomeriggio, a Palazzo Grazioli (Roma), dove il caporal maggiore E.D.M, 25 anni, impegnato nell'operazione Strade Sicure, si è tolto la vita nella residenza romana del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione il militare, originario di Angri e proveniente dal 1° Reggimento Granatieri di Sardegna, durante il turno pomeridiano si sarebbe chiuso in un bagno dello storico palazzo romano sparandosi un colpo alla testa con la pistola d’ordinanza. Sotto choc familiari e colleghi.

Militare suicida, il M5s: "Il suo non è un caso isolato"

"Esprimiamo il nostro cordoglio per il militare che ieri a Roma si è tolto la vita". Così in una nota i portavoce del Movimento 5 Stelle della Commissione Difesa. "Il militare era impegnato nell'operazione 'strade sicure' e aveva 25 anni. Non è accettabile - si legge - che un ragazzo di quell'età, con una moglie ed un figlio piccolo, decida di porre fine alla sua esistenza". "Sappiamo però che questo non è un caso isolato e che il clima all'interno delle caserme spesso non garantisce serenità e tranquillità per i nostri militari", aggiungono i pentastellati. "Pertanto - spiegano - come membri della commissione Difesa ci impegneremo a far sì che venga fatta luce sui motivi di questo gesto disperato e soprattutto a capire se nell'esercito ci siano stati condizionamenti che hanno potuto indurre il ragazzo a prendere la pistola d'ordinanza e rivolgerla contro se stesso". "Un pensiero di vicinanza va alla famiglia a cui ci stringiamo in un momento di così grande dolore", così concludono i portavoce del Movimento 5 Stelle della Commissione Difesa.