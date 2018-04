Taglio del nastro per "Palazzo Innovazione" nel Complesso di Santa Sofia: il progetto

Taglio del nastro, giovedì 12 aprile, alle ore 17 per il Palazzo Innovazione nel suggestivo Complesso Monumentale di Santa Sofia, del X secolo, nel cuore storico di Salerno. Prende il via una nuova stagione per la città di Salerno connessa all’innovazione, tema particolarmente caro all’amministrazione comunale e portato avanti come volano di competitività a livello nazionale.

Il programma

Alessandra D’Amelia, coordinatrice e responsabile del Palazzo Innovazione, introdurrà gli ospiti per i saluti istituzionali del Sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, del Presidente della Camera di Commercio, Andrea Prete e del Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, Aurelio Tommasetti. Le conclusioni istituzionali saranno affidate al Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Il progetto

Palazzo Innovazione è un nuovo modello di coworking e co-location dove l’innovazione genera connessione, valore e opportunità. Aperto ad aziende, startup, acceleratori e investitori, favorirà il networking e la promozione di nuove sinergie e opportunità di business. Per partecipare all’inaugurazione, è possibile registrarsi sul sito Palazzoinnovazione.it. Le iscrizioni saranno aperte fino alle ore 18 dell’11 aprile 2018. Info: contatti@palazzoinnovazione.it.