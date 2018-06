Vestuti, il consigliere Santoro: "Giù le mani dalla Palestra Senatore e dalla Curva Sud"

Scende in campo a difesa della palestra Matteo Senatore situata nella Curva Sud dello Stadio Vestuti, il consigliere d'opposizione Dante Santoro. La struttura potrebbe essere abbattuta per far spazio ad un progetto di finanza che prevede la costruzione di un edificio con albergo e negozi.

La denuncia

“Continua il progetto deviato di quest’amministrazione che, perseguendo i soliti scopi speculativi di pochi, sta cancellando spazi storici della città. Questa volta hanno messo le mani sulla Curva Sud del Vestuti rischiando di cancellare anche la storica palestra Matteo Senatore. - ha scritto Santoro - Chi ha governato Salerno in questi decenni si dovrebbe vergognare per come ha ridotto l’impiantistica sportiva, ormai siamo alla desertificazione con società e atleti in fuga nei comuni limitrofi ben più attrezzati. La palestra Matteo Senatore ospita il movimento sportivo della pallavolo in città, coinvolgendo centinaia di famiglie e l’ idea di trasferirle ad Ogliara è semplicemente una presa in giro".

L'annuncio di Santoro