Palinuro, turista preleva i soldi dal bancomat e viene derubata

Preleva i soldi dal bancomat e viene derubata in strada. E’ quanto accaduto domenica sera, intorno alle 21, in via Indipendenza a Palinuro.

La dinamica

A subire il furto è stata una turista che, pochi secondi prima, aveva ritirato 300 euro dallo sportello bancomat ed improvvisamente si è trovata davanti due ragazzi che l’hanno strattonata rubandole le banconote. Poi sono fuggiti via. La donna, spaventata, ha sporto denuncia alla locale stazione dei carabinieri. Sono in corso le indagini per risalire all’identità dei balordi.