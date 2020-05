Palinuro:Hotel La Conchiglia riapre per accogliere nuovamente i suoi ospiti in tutta sicurezza

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Durante il periodo di chiusura il proprietario nonché Direttore Marco Sansiviero ed il suo staff hanno aderito a Special Protection BWH, il protocollo di sicurezza definito dal gruppo alberghiero: con un attento monitoraggio della struttura sono state individuate le soluzioni più efficaci e capaci di garantire la totale sicurezza. “Abbiamo ottimizzato gli spazi, rafforzato i protocolli di igiene e sicurezza a garanzia dei nostri ospiti. Ci siamo attenuti saldamente alle norme attuali ed abbiamo seguito tutte le direttive del programma dedicato della BWH – Best Western Hotel Group, per noi e per tutti, un punto di riferimento dell'industria alberghiera nazionale ed internazionale. Il nostro desiderio più grande è quello di donare ai nostri ospiti la stessa identica emozione della vacanza di sempre. Sebbene con le dovute precauzioni, saremo noi: solari, disponibili e attenti a tutto. Saremo noi, quelli di sempre.” (il Direttore e lo staff) Check-in e check-out avverranno secondo le indicazioni di social distancing grazie ai parafiato in plexiglass costantemente sanificati. Tutto il personale in staff indosserà dispositivi DPI: mascherina e guanti. Prima dell’apertura, tutti gli spazi dell’albergo sono stati messi in sicurezza con prodotti ad hoc, presidio medico chirurgico e le più innovative soluzioni per la sanificazione degli ambienti e l'attenzione alla pulizia costante. La copertura assicurativa “Special Protection BWH” garantisce tutta l'assistenza sanitaria all’ospite in caso di contagio COVID-19. Si attiverà al momento del Check-In fino al Check-Out un pacchetto concreto e tangibile costituito dalle seguenti prestazioni: • consulenza medica telefonica; • assistenza medica sanitaria; • rientro dell’assicurato al proprio domicilio; • spese mediche ospedaliere per cure o interventi chirurgici urgenti; • rimborso dell’eventuale prolungato soggiorno. Nelle aree comuni i clienti troveranno dispenser con gel disinfettante, a disposizione degli ospiti inoltre un kit che comprende: MASCHERINA, DETERGENTE MANI, DETERGENTE SUPERFICI, offerte dalla struttura. La prima colazione sarà servita in apposita sala con servizio al tavolo rispettando i dovuti accorgimenti: Mantenimento delle distanze di sicurezza con appositi indicatori, per garantire in questo dolce momento della giornata la tranquillità che ci distingue. Il nostro hotel, di norma, offre numerosi servizi. Al momento della riapertura saranno messi a disposizione:  Sala colazione e ristorante con appositi segnali di distanziamento;  Servizio ristorante con rispetto delle attuali norme di sicurezza;  Parcheggio riservato;  Servizio Bar su terrazza panoramica in rispetto delle norme di sicurezza. BW Hotel La Conchiglia si distingue, a Palinuro, per la sua posizione centralissima ma allo stesso tempo panoramica. Vanta un'ampia terrazza mozzafiato, un vero fiore all'occhiello, dove è possibile godere la vista frontale di Capo Palinuro in tutto il suo splendore, in totale relax e silenzio. Una sana e sicura evasione dal periodo stressante che ha caratterizzato questi ultimi mesi. L'ubicazione della struttura permette di raggiungere in pochi minuti, anche a piedi, le più belle spiagge del posto e lo staff sarà sempre disponibile a consigliare a tutti il luogo più adatto per godersi questa perla del Cilento al massimo. Inoltre, il ristorante “il Vicoletto” delizierà anche i palati più fini con vere e proprie opere culinarie d'autore, realizzate con prodotti provenienti dal nostro mare. Nessuna barriera limiterà il piacere degli ospiti di godersi il soggiorno, eccetto alcune precauzioni e attenzioni. A garantire la massima sicurezza ci penserà lo staff, con la passione di sempre. Per informazioni: Hotel La Conchiglia, Tel. 0974 931018, www.hotellaconchiglia.it