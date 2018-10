Paura in Cilento: soccorsa una imbarcazione in avaria a Palinuro

La Guardia Costiera ha ricondotto in porto una imbarcazione con il motore in avaria, a circa 20 miglia a sud di Capo Palinuro. A bordo c'erano due turisti stranieri. Avrebbero voluto apprezzare le bellezze del mare cilentano con le sue perle ma all'improvviso il motore si è spento e sono scattati i soccorsi. Una motovedetta è partita dal porto di Marina di Camerota. Solo tanta paura per i due turisti.