Sole, mare e relax per il ministro Luigi Di Maio a Palinuro

Tanta curiosità, questa mattina, al lido “Marinella” di Palinuro (Centola) dov’è arrivato il ministro degli esteri Luigi Di Maio.

Sole e relax

La sua presenza, ovviamente, non è passata inosservata. E così tanti bagnanti si sono avvicinati a lui per scattarsi una foto o un selfie. L’ex capo politico del Movimento Cinque Stelle è arrivato nella giornata di ieri e resterà nella località turistica del Cilento fino a domani, per concedersi qualche ora di sole, mare e relax con lo sguardo sempre rivolto verso Roma,dove non mancano le fibrillazioni nella maggioranza Pd-M5S-IV.

La foto è stata pubblicata sui social da Rosanna Saturno.