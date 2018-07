Tragedia a Palinuro, 19enne muore affogato in mare

Tragedia, nel tardo pomeriggio di ieri, a Palinuro, dove un ragazzo di 19 anni, Pasquale Lettieri, è affogato in mare.

La dinamica

Il giovane, che si stava facendo il bagno con un amico dinanzi alla Spiaggia delle Saline, è stato trascinato a largo dalla corrente. E, purtroppo, non è riuscito a tornare a riva. Sul posto sono giunti i militari della Capitaneria di Porto e i vigili del fuoco che, soltanto dopo diverse ore e con l’aiuto di un elicottero, sono riusciti a trovare il cadavere del 19enne originario di Rofrano. Sotto choc l’amico di Lettieri, anche lui di Rofrano, che per pochi secondi era riuscito ad afferrarlo ma la violenza delle onde ha reso difficile il soccorso. Anche un bagnino, che si è tuffato in mare per salvare entrambi, lo avrebbe afferrato ma poi perso. Avvolti dal doloro i familiari del 19enne e l’intera comunità salernitana.