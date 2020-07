Sorpresa a Palinuro, spunta l'undicesimo nido di Caretta Caretta

Salgono ad undici i nidi di Caretta Caretta nel Cilento. L’ultimo in ordine di tempo è stato confermato sulla spiaggia del Camping “Le Saline” di Palinuro (Centola). L’area in questione è stata messa in sicurezza vietando l’accesso al personale non autorizzato e l’installazione di ombrelloni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'intervento

Ad accorgersi della presenza di tracce di Caretta Caretta sono stati due bagnini. Insieme ai titolari dello stabilimento hanno immediatamente allertato le autorità competenti. Sul posto sono giunti i militari della Guardia Costiera, i biologi della stazione Anton Dohrn di Portici e i volontari dell'Enpa.