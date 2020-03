Palinuro: non si ferma l'onda della solidarietà dei Cilentani, parte una raccolta fondi su Facebook

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

L'onda della solidarietà dei cilentani non conosce per fortuna limiti , dopo le tante raccolte fondi e donazione per gli ospedali di Vallo e Sapri , c è chi ha pensato di sostenere chi è fortemente in prima linea , il servizio di ambulanze e nello specifico la Misericordia di Palinuro. L'idea nata dai project manager Gerri Guerrieri e Toni Sogliuzzo , direttori artistici ed organizzatori di Wonderland Palinuro, che con un post sul profilo social di Wonderland Palinuro ha lanciato una raccolta fondi a favore della Misericordia di Palinuro, in questi giorni abbiamo apprezzato e condiviso tutti gli sforzi e le donazioni per gli ospedali di Vallo e di Sapri , (dichiara Guerrieri)ma non ho mai sentito parlare di sostegno e supporto alle ambulanze che sono realmente le prime che vengono chiamate in causa per combattere questo maledetto #coronavirus, nell attesa che otteniamo a tutti permessi e le autorizzazioni per la lotteria di beneficenza, d'accordo con Maria Tomei di Vivi il Parco , abbiamo lanciato questa raccolta fondi su Facebook (conclude Guerrieri) Gesto subito apprezzato dal Gianfranco Caputo che con un post sempre su Facebook risponde cosi : Da parte di tutti i volontari della misericordia di palinuro vi ringrazio per il vostro pensiero. Anche noi come tanti volontari del nostro comune stiamo dando un forte contributo alla popolazione, sono per noi momenti molto delicati che ci mettono a dura prova. Soccorrere in sicurezza di tutti noi e le persone che hanno bisogno porta grandi spese, abbiamo preso una nuova ambulanza con particolare sistema di sanificazione oltre ad un ventilatore polmonare a bordo, un sanificatore per ambienti e maschere speciali per tutti gli operatori anti contagio. "che dire" grazie.... CHE DIO VE NE RENDA MERITO La donazione può avvenire anche in maniera del tutto anomina , ecco il llink al profilo Facebook di Wonderland Palinuro https://www.facebook.com/pasqua.loca.7