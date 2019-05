Cilento, avvistato pesce-killer nel mare di Palinuro

Un pesce killer si aggirerebbe nelle acque del mare che bagna la provincia di Salerno. Ad avvistarlo, nei pressi di Palinuro, alcuni pescatori cilentani. A darne notizia è il “Giornale della Vela” e risale allo scorso anno. Ma, ancora oggi, sta facendo il giro del web e diversi pescatori - riporta Infocilento - confermano la sua presenza nel mare cilentano.

L'identikit

Il pesce in questione è il Lagocephalus Sceleratus (nome scientifico del pesce palla argenteo). Ma perché è pericoloso? Alcune parti di questo pesce contengono infatti una sostanza (la Tetrodotossina) che provoca paralisi respiratoria e problemi al sistema cardiocircolatorio: vi sono stati casi di intossicazioni mortali in Egitto e in Israele. La tossina è presente nel fegato, nella pelle e negli organi riproduttivi del pesce ed è resistente alla cottura