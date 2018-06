Bimba colpita da pallonata, rissa sfiorata tra genitori al Parco Pinocchio

Rissa sfiorata, venerdì pomeriggio, all’interno del Parco Pinocchio a Salerno, dove una bimba di due anni è stata ferita da un bambino più grande che, involontariamente, l’ha colpita con una pallonata al labbro.

L’episodio

La piccola, che ha subito un taglio, è stata medicata direttamente sul posto dai genitori, che però - riporta Cronache - hanno duramente redarguito il bambino autore dell’involontario gesto. Scatenando, però, le ire dei genitori di quest’ultimo che sono accorsi in difesa del figlio.E per poco non si è arrivati alle mani, benché ad un certo punto, come riferiscono persone presenti, la tensione abbia raggiunto livelli molto alti.