Una panchina rossa sarà installata nei pressi della Cittadella Giudiziaria

Lunedì 25 novembre, alle ore 12.30, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, sarà collocata una panchina rossa in Viale Unità d'Italia - ingresso palazzina D - Cittadella Giudiziaria. Un gesto simbolico per rappresentare l’impegno nel contrasto alla violenza contro le donne. E' questo l’obiettivo del progetto promosso dal movimento Stati generali delle donne, al quale hanno aderito Comune di Salerno, Unioncamere, la Camera di Commercio di Salerno, la Corte d'Appello di Salerno, il Comitato Provinciale per l'Imprenditoria Femminile. Al Profagri di via delle Calabrie, alle ore 10, la panchina, invece, sarà di colore verde.

I partecipanti

Alla cerimonia saranno presenti, il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, l'Assessore alle Pari Opportunità Gaetana Falcone, il Presidente della Corte d'Appello Iside Russo, il Procuratore Generale Leonida Primicerio, il Vicepresidente della Camera di Commercio di Salerno Giuseppe Gallo e il Presidente del Comitato per l'Imprenditoria Femminile Angela Pisacane.