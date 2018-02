Curiosità: spuntano le panchine Onda alla stazione marittima

Tanta curiosità presso la stazione marittima di Salerno: sono spuntate anche lì, infatti, le panchine Onda, frutto del progetto del designer Filippo Alison. Il disegno delle panchine mira ad armonizzare la seduta al panorama, richiamando il movimento ondulatorio del mare e garantendo comodità.

Il torneo

In molti già le stanno notando ed apprezzando: in questo fine settimana, proprio all'interno della stazione marittima, infatti, c'è il torneo di scacchi che sta attirando appassionati e non.

Foto di Antonio Capuano

