Incidente in scooter a Fratte, Paolo si sveglia dal coma e ringrazia tutti

"Ringrazio tutti per la vicinanza...volevo informarvi che mi sto riprendendo: il leone è ferito, ma non morirà così presto"

Lo ha scritto il giovane Paolo Apicella, il giovane di Matierno che, il 6 ottobre, era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale, nei pressi dell'uscita della Tangenziale di Fratte, a bordo del suo scooter. Violento, l'impatto con un'auto: Paolo, a seguito delle ferite alla testa, al fegato e al polmone, era andato in coma. Per lui, striscioni e un via vai di familiari e amici in ospedale, con la speranza di una pronta guarigione che, dopo tante preghiere, è arrivata.

Il risveglio

Il 21enne si è svegliato ed ora si trova in riabilitazione presso una struttura specializzata a Benevento. "Ringrazio i ragazzi di Matierno che mi sono rimasti vicino in ogni modo, in questo momento così difficile: grazie di cuore", ha detto il giovane alla nostra redazione. Gioia e sorrisi per il lieto fine.