Salute e prevenzione: pap test gratuito in provincia di Salerno

Fino al 26 gennaio si celebra la settimana internazionale della prevenzione del tumore al collo dell’utero. Per l’occasione, Luigi Fasolino - chirurgo ginecologo specializzato in chirurgia mini invasiva per patologie benigne e maligne dell’apparato femminile - invitando tutte le donne ad una corretta prevenzione e tempestiva diagnosi, effettuerà, presso lo studio di Atena Lucana, in Contrada Fiego 1, il thin prep-pap test gratuito a tutte coloro che prenoteranno una visita ginecologica nella giornata di sabato 1 febbraio.

I dettagli

"Il pap test per anni è stato una metodica validissima nella prevenzione ed identificazione di lesioni al collo dell’utero e di eventuali stati tumorali. Al giorno d’oggi c’è stata, però, un’evoluzione con il thin prep-pap test, che si è dimostrata una metodica molto più accurata e precisa nel rilevare sia lesioni a rischio di trasformazione maligna, sia positività al papilloma virus - spiega il medico - Con questa tecnica si può compiere un ulteriore passo verso la diagnosi precoce del tumore del collo dell’utero, riducendo quindi significativamente la quota di ragazze e donne che vanno incontro a chirurgia per alterazioni maligne del collo dell’utero. La prevenzione è in questo senso fondamentale per tutte le ragazze e donne, sia in età fertile che in perimenopausa, ed è il primo passo verso la lotta delle patologie tumorali". E' possibile contattare la sua segreteria ai seguenti recapiti per prenotare un appuntamento: telefono 0890978356, WhatsApp 3518274599