Curiosità, il sindaco di Scala incontra Papa Francesco: limoni della Costiera al Pontefice

Una giornata storica, oggi, per i cittadini di Scala, comune costiero. Il sindaco e i consiglieri, infatti, sono stati in visita a Roma: tra gli appuntamenti della giornata, il più importante e significativo, è stato l'incontro con Papa Francesco. La città più antica della Divina è stata ricevuta dal Pontefice: un incoraggiamento a "valorizzare sempre di più le radici cristiane del nostro Paese”, come sottolineato dal sindaco Luigi Mansi.

La benedizione

Il Papa ha benedetto una statua lignea di San Francesco che sarà posta a Palazzo di Città e, su richiesta del primo cittadino, anche l’intera comunità scalese. Il Santo Padre, inoltre, ha donato una corona del Rosario agli amministratori che hanno ricambiato con i limoni della Costiera. Tanta emozione.