Ripristino del parapetto: il Comune di Baronissi diffida la Provincia

Il Comune di Baronissi ha sollecitato e diffidato la Provincia di Salerno a ripristinare il parapetto lungo il ponte della strada Statale 88 dei Due Principati, che collega Baronissi a Pellezzano e che ha imposto - per motivi di sicurezza - la chiusura al transito della sottostante strada comunale via Nufilo.

Il precedente

Alcuni mesi fa, un camion di grandi dimensioni demolì il parapetto in mattoni. "Da allora, nonostante le numerose sollecitazioni all’Ente di Palazzo Sant’Agostino, non si è provveduto a effettuare l’intervento - osserva il Comune di Baronissi - Gli appelli sono caduti nel vuoto: si auspica un pronto intervento da parte della Provincia non più procrastinabile. La sicurezza è una priorità".