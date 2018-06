Parcheggi a Camerota: stabilite le nuove tariffe per l'estate 2018

Stabilite le nuove tariffe per il parcheggio a Camerota, durante i mesi estivi, di altissima stagione. Ascoltate le associazioni degli operatori del turismo, del commercio e tanti cittadini, il Comune è intervenuto con delibera numero 148/2018.

Lentiscelle

Per quanto riguarda la spiaggia di Lentiscelle, che ha maggiore richiamo turistico e maggiore necessità di rotazione nell’utilizzo degli stalli, è stata stabilita una tariffa d’uso diversa nei giorni feriali rispetto ai giorni festivi. Dal lunedì al giovedì, si pagherà 1 euro per la prima ora di parcheggio. Tariffa costante nelle successive due ore. Dal venerdì alla domenica, 2 euro per la prima ora, 1,50 euro per la seconda, 1 euro per la terza.

I servizi

Al fine di aumentare la fruibilità dei parcheggi nelle vicinanze dei servizi, le tariffe di Piazza Mercato/Campo Sportivo diventano le seguenti, dal lunedì alla domenica: prima ora 2 euro, seconda ora 1 euro, terza ora 1 euro, quarta ora 1 euro, poi 1 euro per ogni ora o frazione.

Tariffa unica

Un’area di sosta esclusivamente per chi intende trascorrere una giornata al mare con una tariffa unica per la mattina ed una per il pomeriggio: dalle ore 8 alle 14, tariffa unica 5 euro, dalle ore 14 alle 18 tariffa unica 2 euro. L’area di sosta di Cala del Cefalo (Mingardo) sarà organizzata con la vendita al pubblico di grattini per la sosta che saranno acquistabili presso gli stabilimenti balneari oppure chiedendoli agli ausiliari del traffico di servizio sulla fascia di sosta sulla SR 562. Per gli abbonamenti le tariffe restano invariate.