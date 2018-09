Parcheggi a Canalone: botta e risposta tra Celano e i Giovani Socialisti

Riflettori puntati sui parcheggi della zona Canalone: il consigliere comunale di Forza Italia, Roberto Celano, infatti, ha rivolto una lettera all'amministrazione per affrontare la questione. Di seguito, il testo:



Egregi,

la presente per sollecitare la risoluzione di un disagio gravoso che riguarda i residenti della zona più alta di via Canalone in merito alla difficoltà di parcheggio per l’assenza di spazi appositamente adibiti. Si apprende con favore la decisione di adibire, allestendolo, così come in passato da noi richiesto, l’ex campetto rionale (nella speranza che lo stesso venga rapidamente realizzato altrove in zona) che però non risolverebbe il problema a chi abita nella parte terminale della suddetta strada.

Attualmente i residenti in questione sono costretti a parcheggiare in doppia fila lasciando, anche di notte, le chiavi in auto per consentire eventuali spostamenti. Tale modalità ha già creato, anche di recente, problemi di sicurezza per le difficoltà incorse da ambulanze a raggiungere la zona. Si chiede, pertanto, di verificare con urgenza la possibilità di procedere all’allargamento della carreggiata al fine di creare gli spazi per la sosta degli autoveicoli ed evitare pericoli per i residenti, in particolare anziani, del rione. Si chiede, altresì, la convocazione della Commissione “Mobilità”, con la presenza dell’Assessore al ramo, per valutare e programmare interventi risolutivi.