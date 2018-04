Nuovi parcheggi interrati: l'inaugurazione con il sindaco presso l'Irnocenter

Nuove aree di sosta a Salerno: è previsto per domani, infatti, il taglio del nastro di altri parcheggi pubblici interrati. Venerdì 20 aprile, alle ore 9.30, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, inaugurerà i parcheggi realizzati all'interno dell'Irno Center (ex deposito Sita). Un'ottima notizia, questa, per i residenti e per coloro che frequentano la zona.