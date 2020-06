Parcheggio multipiano per aiutare la movida: la proposta di un gestore

Un parcheggio multipiano nell’area di sosta del Genio Civile di Salerno: questa l’idea del gestore della movida, Vincenzo Penna, titolare del Black Roses di via Vinciprova e dello Spitfire di via Roma.

La proposta

Preoccupandosi della mancanza di parcheggi al centro, l’imprenditore ha immaginato una possibile soluzione finalizzata a sostenere tutte le attività che stanno morendo proprio a causa della scarsità delle aree di sosta. “Risolveremmo il traffico causato dalle auto che girano a vuoto per cercare un posto. – ha osservato Penna- Se i locali iniziassero a lavorare maggiormente, ci sarebbe più lavoro per le persone. Una spesa minima per il Comune, insomma, gioverebbe anche alle proprie casse”, ribadisce il gestore, auspicando che la sua idea venga presa in considerazione da Palazzo di Città.