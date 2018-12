Sosta in città: taglio del nastro per altri 250 posti auto in via Vinciprova, ma le tariffe aumentano

Verrà inaugurato domani mattina, venerdì 14 dicembre, alle ore 9.30 alla presenza del sindaco Vincenzo Napoli, il nuovo Vinciprova Park 1 sito presso l'omonima rotatoria della Lungoirno. Dopo i lavori a cura di Salerno Mobilità, dunque, cittadini e turisti potranno usufruire di 250 nuovi posti auto.

Gli aumenti

Tuttavia, come notato da Il Mattino, nei parking di via Vinciprova non si pagherà più 1 euro ogni quattro ore, ma 1 euro ogni due. Dovrebbero essere previsti anche abbonamenti mensili: quelli validi dalle 6 alle 22 dal lunedì al venerdì costeranno 30 euro, quelli validi tutti i giorni per 24 ore al giorno costeranno 50 euro.