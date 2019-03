Parcheggi a Salerno, tariffe agevolate per le auto elettriche: le novità

Tariffe agevolate per chi utilizza auto non inquinanti. E’ questa la principale novità che emerge - riporta Il Mattino - da una delibera di Giunta approvata, nei giorni scorsi, dall’amministrazione comunale di Salerno. L’obiettivo è favorire l’ingresso e la circolazione in città di automobili e veicoli elettrici. E, dunque, poco inquinanti.

La platea

Il provvedimento riguarda tutti, non solo i residenti. In particolare l’autorizzazione riguarda – si legge nelle delibera – “i veicoli a trazione esclusivamente elettrica e i veicoli ibridi (alimentati a benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno) ai residenti e non nella città di Salerno e con il veicolo ad esso intestato o concesso in leasing”.

Le tariffe

Le agevolazioni fiscali riguardano la sosta con l’attivazione di un abbonamento di 10 euro all’anno per le auto elettriche e di 30 euro annui per le auto ibride, che consente la sosta lungostrada e nelle aree non automatizzate.

Le zone

In piazza della Concordia, ad esempio, la sosta è autorizzata solo negli stalli riservati alla ricarica del veicolo. C’è la possibilità di parcheggiare anche nelle zone Ztl del capoluogo. Se occasionale, con comunicazione da parte del conducente-proprietario del veicolo all’ufficio Varchi Ztl della Polizia Municipale. Se continuativo con il rilascio di permesso annuale su risìchiesa del proprietario dei veicolo sempre presso il comando dei caschi bianchi di via Dei Carrari.