Sanzioni e daspo urbano per parcheggiatore abusivo:blitz a Salerno e provincia

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo del territorio disposti dal Questore di Salerno, soprattutto nel fine settimana, in seguito ai controlli effettuati, anche in collaborazione con le altre forze di polizia, sono stati emessi 4 provvedimenti di divieto di ritorno (uno per la durata di anni 3, uno per anni 2, due per anni 1) nel Comune di Salerno ed in alcuni comuni della provincia.

I controlli e le sanzioni

Dopo rapida istruttoria da parte degli agenti della Polizia di Stato della Divisione Polizia Anticrimine, su segnalazione degli uffici preposti al controllo del territorio, i provvedimenti di divieto di ritorno scattavano a carico di persone con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, spaccio di sostanze stupefacenti, vendita di prodotti contraffatti. Sono stati emessi anche due provvedimenti di avviso orale a carico di altrettanti pregiudicati dediti abitualmente ad attività illecite, più volte sottoposti a provvedimenti restrittivi, in particolare per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti, avvertiti a tenere comportamenti conformi alla legge.

Daspo urbano

Inoltre, è stato emesso un provvedimento di divieto d’accesso, “D.A.Spo. urbano” per la durata di sei mesi, a carico di un pregiudicato salernitano, già in passato colpito da analogo provvedimento, dedito all’illecita attività di parcheggiatore abusivo.