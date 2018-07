"Capo, una cosa a piacere": ritorna l'incubo parcheggiatori

Il caldo asfissiante ha spinto i bagnanti ad affollare le spiagge cittadine ed i parcheggiatori abusivi a piantonare i luoghi riservati alla sosta libera. Ce n'erano tanti in strada, in via Allende, nel weekend. Sono ritornati stamattina in zona stadio: hanno preso di mira villeggianti, pendolari, studenti, utenza del vicino ospedale. La mappa del disagio e del degrado è sempre la stessa: la richiesta pressante rimbomba in viale Pastore, via Bandiera, via Allende, viale De Marco, cioè le zone che la polizia municipale, su disposizione della Questura, è solita blindare e bonificare in occasione delle partite della Salernitana

Terra di nessuno

In estate e nel weekend, però, i parcheggiatori ritornano come api sul miele. Imperversano non curanti delle sanzioni: nonostante il giro di vite voluto dalle forze dell'ordine, culminato in 32 esecuzioni di misure cautelari per estorsione, i parcheggiatori ritornano all'attacco. La richiesta sempre la stessa: "Capo... una cosa a piacere, almeno un caffè".