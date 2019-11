Parcheggiatori abusivi allo stadio Arechi, nuovo blitz della Polizia Municipale: in 2 nei guai

Nuovo blitz degli Agenti della Polizia Municipale di Salerno contro i parcheggiatori abusivi in città. Questa mattina intorno alle ore 9, un gruppo speciale coordinato dal Capitano Carmine Novella, come riporta Salernonotizie, ha fermato due uomini in Viale Nicola Giacumbi, nei pressi dello Stadio Arechi.

I controlli

I parcheggiatori sono stati segnalati al Questore, per l’emissione del “daspo urbano”. Il monitoraggio continua.