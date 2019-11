Lotta ai parcheggiatori abusivi: sanzioni e Daspo, i controlli

Contrasto all’attività dei parcheggiatori abusivi: serrati, i controlli dei carabinieri di Salerno che, negli ultimi tre mesi, hanno portato avanti un’attenta attività di monitoraggio e controllo.

Le sanzioni

In tale contesto, sono state e vengono tutt’ora monitorate con frequenti passaggi le zone maggiormente a rischio, sia per scoraggiare l’attività delinquenziale che per procedere ogniqualvolta possibile nei termini di legge. In particolare, 12 le denunce ai sensi del Codice della Strada (esercizio senza autorizzazione dell’attività di parcheggiatore/guardiamacchine), 5 quelle per reiterazione dell'inosservanza del divieto di accesso a particolari aree della città. Irrogate, poi, 7 sanzioni amministrative: è stato richiesto un provvedimento di Daspo urbano per 3 soggetti. Il monitoraggio continua.