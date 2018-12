Parcheggiatori abusivi sotto le Luci: pioggia di sanzioni e denunce a Salerno

Blitz anti-parcheggiatori abusivi in città. Ieri, il personale della Polizia Municipale ha svolto un'importante attività di monitoraggio e controllo delle strade adiacenti lo Stadio Arechi, in occasione dell'incontro serale di calcio Salernitana-Brescia. Durante lo svolgimento del servizio, sono stati beccati 4 parcheggiatori abusivi, di cui 3 provenienti da comuni limitrofi. Tutti sono stati sanzionati secondo quanto previsto dal Codice della Strada e due sono stati denunciati perché inottemperanti al Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno a Salerno per tre anni, mentre agli altri due è stato notificato un ordine di allontanamento. Successivamente, i quattro sono stati allontanati dalla zona.

Il monitoraggio

Negli ultimi due giorni nell'ambito della manifestazione Luci d'Artista, intanto, il servizio aveva già portato a sanzionare e denunciare altre 3 persone, risultate inottemperanti ai provvedimenti a loro carico, sorprese ad esercitare l'illecita attività in diverse zone del territorio cittadino (via Lungomare Colombo- area parcheggio Polo Nautico, via Scillato area parcheggio e largo Longobardi, vicino alla Casa di Cura Tortorella). Il monitoraggio continua.