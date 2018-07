Parcheggatori abusivi a San Marzano sul Sarno: multe e daspo

Parcheggiatori abusivi in azione nel weekend non solo a Salerno, ma anche in provincia. E' andata male a due persone fermate dalla Guardia di Finanza. Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Salerno, nell’ambito delle operazioni di controllo del territorio, hanno, infatti, individuato e sanzionato due parcheggiatori abusivi a San Marzano sul Sarno. I parcheggiatori sono stati colti in flagranza mentre svolgevano la loro illecita attività in occasione dell'Okdoriafest, un noto evento gastronomico che richiama tantissime turisti e curiosi dai comuni limitrofi.

I provvedimenti

Per i due parcheggiatori abusivi si prospetta non solo una sanzione amministrativa, che varia da 1000 a 3500 euro, ma anche il daspo urbano.