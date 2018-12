Nuova area di sosta (abusiva) per bus turistici, vicino al cimitero: "la trovata" dei parcheggiatori

Si sarebbero impossessati dei parcheggi del cimitero, al fine di offrire ai bus turistici una nuova (quanto abusiva ndr) area di sosta. Salerno Mobilità, dunque, avrebbe inviato una nota ufficiale al comando di Polizia Municipale, come riporta Il Mattino, per chiedere un intervento immediato contro la “gang“ dei parcheggiatori abusivi.

La lettera

Il gruppo, approfittando della mancanza di controlli, starebbe usando lo spazio di Brignano per la sosta dei bus turistici. Accertamenti in corso, per verificare la segnalazione e prendere gli adeguati provvedimenti.