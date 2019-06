Cittadella Giudiziaria, pronti i 130 posti auto riservati ai dipendenti

Sono stati completati i lavori per la realizzazione del grande parcheggio della Cittadella Giudiziaria di Salerno. Come mostrano le fotografie inviate alla nostra redazione da Antonio Capuano, le barriere che erano state installate dagli operai per l’apertura del cantiere sono state rimosse.

I posti auto

Dunque, 130 posti auto, ricavati nella parte terminale del Palazzo di Giustizia dov’è previsto anche uno degli ingressi principali, saranno presto messi a disposizione dei dipendenti e del personale degli uffici giudiziari. Nei prossimi giorni, molto probabilmente, verranno inaugurati dall'amministrazione comunale e dai vertici della magistratura salernitana. Il piano interrato della struttura, invece, sarà riservato alle auto di servizio dei magistrati e ai mezzi blindati di trasporto dei detenuti.