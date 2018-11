Parcheggi a Salerno: nuove aree di sosta e agevolazioni per le Luci d'Artista

Più posti auto in città: è stato reso fruibile il parcheggio alle spalle del Crescent, sul lato dell'ingresso della Capitaneria, gestito da Salerno Mobilità. Il costo per la sosta è di 2 euro per ora o frazione, dalle ore 7 alle ore 3. I dipendenti pubblici, invece, potranno usufruire di un abbonamento speciale, valido dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 18, al costo di 35 euro.Intanto, gli automobilisti residenti nella zona centro, nelle zone dalla 1 alla 6, nei fine settimana di Luci d’artista, potranno parcheggiare indistintamente in tutte le aree, a fronte della carenza di posti per la sosta che si registra in occasione delle luminarie e dell'incremento dei turisti. Chi possiede un permesso relativo alla zona 4, poi, potrà sostare per tutta la settimana anche nelle zone 3 e 7 fino al termine dei lavori per la realizzazione dei parcheggi a piazza Cavour.

Le aree di sosta

Come riporta La Città, pochi giorni fa, la Giunta ha regolamentato anche altre due aree: la prima riguardava la banchina antistante la stazione marittima del molo Manfredi dove si sono resi disponibili 51 stalli al costo di 1 euro l’ora. La seconda è quella relativa all’ex area di cantiere della Lungoirno in via Vinciprova, dove sono stati ricavati altri 200 posti sempre a 1 euro l’ora. Restano attivi, infine, di altri 2mila posti complessivi, distrubuiti nei parcheggi di piazza della Concordia (2 euro l’ora), piazza Mazzini (2 eurol’ora), via Robertelli (1 euro ogni 2 ore fino alle 13 e 1 euro per l’intera sosta dopo le 13), Foce Irno e Foce Irno interrato (1 euro ogni ora), via Ligea (2 euro ogni 5 ore), via Ligea ex mercato ittico (1 euro ogni 3 ore), piazza Amendola (2,50 euro ogni ora), piazza Vittorio Veneto (2 euro ogni ora); via Vinciprova (2 euro ogni 3 ore); piazza Casalbore (1 euro ogni ora), via Orofino e via Posidonia (1 euro ogni ora), via Carella (1 euro ogni 2 ore), Irno center (1 euro ogni 2 ore) e stadio Arechi (2 euro intera sosta).

Le navette

E chi non intende raggiungere il centro con l'auto, potrà parcheggiarla allo stadio Arechi, nei fine settimana, e godere del servizio navette attivo ogni dieci minuti ad iniziare dalle 15 e fino all’una di notte, o servirsi della metro per la quale sono previste corse aggiuntive in questo periodo natalizio.

